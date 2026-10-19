Das Unternehmen habe ⁠eine Vereinbarung zum Kauf von 100 Prozent der Anteile ‌an NewBridge Pharmaceuticals für ‌390 Millionen Dollar unterzeichnet, ​teilte DKSH am Montag mit. Die Transaktion soll bis Ende des ersten Quartals 2027 abgeschlossen sein, sofern die Behörden zustimmen. NewBridge hat ‌seinen Sitz in Dubai und ist in 14 Ländern im Nahen Osten und Nordafrika ​aktiv, wobei Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen ​Emirate zu den wichtigsten ​Märkten gehören.