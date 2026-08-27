Das Unternehmen beschäftigt laut den Angaben 27 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von mehr als 11,0 Millionen Franken, dies bei guter Profitabilität. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2026 erwartet.
(AWP)
DKSH baut sein Pharmageschäft in Thailand und Südostasien aus.
Das Unternehmen beschäftigt laut den Angaben 27 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von mehr als 11,0 Millionen Franken, dies bei guter Profitabilität. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2026 erwartet.
(AWP)
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