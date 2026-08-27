DKSH übernimmt den thailändischen Wirkstoffhändler P.R. Chemicals. Damit baut der Marktexpansionsdienstleister sein Pharmageschäft in Thailand und Südostasien aus, wie DKSH am Donnerstag bekanntgab. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben.

Das Unternehmen beschäftigt laut den Angaben 27 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von mehr als 11,0 Millionen Franken, dies bei guter Profitabilität. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2026 erwartet.

(AWP)