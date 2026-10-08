Der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern DKSH übernimmt dabei Agenturleistungen für das Augenheilkunde-Portfolio von Novartis, darunter Vertrieb, Marketing sowie Kredit- und Inkassodienstleistungen.

Ziel ist es, die Versorgung von Patienten und die Unterstützung von Fachkräften im Bereich Augenheilkunde zu stärken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

(AWP)