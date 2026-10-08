Ziel ist es, die Versorgung von Patienten und die Unterstützung von Fachkräften im Bereich Augenheilkunde zu stärken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
(AWP)
DKSH hat eine strategische Partnerschaft mit Novartis geschlossen, um den Zugang zu ophthalmologischen Lösungen in Singapur zu verbessern.
Ziel ist es, die Versorgung von Patienten und die Unterstützung von Fachkräften im Bereich Augenheilkunde zu stärken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
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