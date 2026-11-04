Rückkehr nach Verkauf an Migros

Bereits früher war DocMorris unter dem damaligen Namen Zur Rose im Schweizer Markt tätig. Anfang 2023 verkaufte die Thurgauer Gruppe ihr Schweizer Apothekengeschäft für rund 360 Millionen Franken an die Migros. Damit konnte sie ihre Schulden weitgehend abbauen und sich auf das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland konzentrieren.