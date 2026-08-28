Der Aufsichtsrat habe beschlossen, Peter Schmid von Linstow mit Wirkung zum 1. Oktober zum Vorstandschef zu ernennen, teile das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag mit. Schmid von Linstow übernimmt das Zepter von Olaf Heinrich, der sich nach drei Jahren an der Unternehmensspitze entschieden habe, sein Amt niederzulegen. Er werde dem Unternehmen aber weiterhin beratend zur Verfügung stehen, so Redcare.