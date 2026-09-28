Der Konzernumsatz ‌werde um 16 bis 18 ​Prozent auf 3,41 bis 3,47 (2025: 2,94) Milliarden Euro zulegen. Dabei werde Redcare im Rezept-Geschäft in Deutschland 730 bis 760 Millionen Euro umsetzen, bisher hatte man maximal 720 Millionen ‌erwartet. Das wäre ein Wachstum von 45 bis 51 Prozent. Die Titel der Online-Apotheke schnellten um mehr als neun Prozent ​nach oben an die Spitze des Kleinwerte-Index SDax.