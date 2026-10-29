Der Streit zwischen der Bank und der Regierung dreht ​sich vor allem um den Vorschlag, dass ⁠die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften zu 100 Prozent mit hartem Kernkapital absichern muss. Der Ständerat, die kleine Kammer des Schweizer Parlaments, hatte diese Zielvorgabe im vergangenen Monat ‌auf 90 Prozent abgeschwächt. Beide Werte liegen jedoch deutlich über den aktuellen Anforderungen. Eine Kommission des Nationalrats, der grossen Kammer des Parlaments, hat diese Woche mit der Beratung über die Regeln begonnen und Erklärungen von der Regierung angefordert. Die Detailberatungen sollen im November fortgesetzt werden, bevor es ‌im Dezember zu einer Abstimmung im Nationalrat kommen könnte.