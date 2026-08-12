Das als «vertraulich» gekennzeichnete Dokument war im Juni im Aufsichtsgremium der EZB besprochen worden, in dem Vertreter der Finanzaufsicht innerhalb der Notenbank und der nationalen Aufsichtsbehörden sitzen. Den Vorsitz dort hat die Deutsche Claudia Buch. Der Präsentation zufolge hatte UniCredit damals noch nicht alle nötigen Unterlagen eingereicht - inzwischen hat sie einem Insider ‌zufolge Daten nachgereicht. Die endgültige Prüfung sei für September oder Oktober geplant. Grünes Licht der EZB gilt als die grösste Hürde, die UniCredit bei der Übernahme zu überwinden hat. Die Notenbank hat mehrfach bekräftigt, dass sie grenzüberschreitende Bankenfusionen für tauglich hält, ​den EU-Binnenmarkt zu stärken.