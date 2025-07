Schweizer Franken in guter Ausgangslage

Bei der schwedischen Krone ist jedoch nicht alles Gold, was glänzt - und das könnte negativ auf den Euro abfärben. Laut Michael Sarve, Leiter Aktienstrategie & Quant bei Nordea, weist auf den jüngst schwachen schwedischen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hin. Dieser war in der Vergangenheit ein Warnsignal für die Eurozone. Der Nordea-Experte stellt entsprechend die Frage, ob es in den kommenden Monaten einen unerwarteten Rückgang des Einkaufsmanagerindex für die Eurozone geben wird.