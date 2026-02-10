Zudem gilt der Franken generell als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten, was ebenfalls Käufe auslösen dürfte. Die überdurchschnittliche Performance des Frankens in den letzten Monaten sei vor allem darauf zurückzuführen, dass die Anleger angesichts der Unvorhersehbarkeit der US-Politik unter US-Präsident Donald Trump den Status des Dollars in Frage stellten, sagte ein Marktteilnehmer. Da die Anleger zudem auch über die fiskalischen Aussichten Japans besorgt seien, insbesondere angesichts des überwältigenden Wahlsieges von Premierministerin Sanae Takaichi, betrachteten viele den Franken als die wichtigste sichere Währung.