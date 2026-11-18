Für Unsicherheit sorgt derweil weiterhin das für Donnerstag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinen Amtskollegen aus China und Russland in Shenzhen. Heute Abend erscheint ausserdem das Protokoll der letzten Fed-Sitzung. «Es dürfte Aufschluss darüber geben, ob die Pause bei der letzten Sitzung vor allem eine Frage des Timings war und wie breit die Unterstützung für weitere Zinserhöhungen ausfiel», meinen die Experten der Commerzbank.