Der Dollar-Franken-Kurs erklomm dabei ein neues Jahreshoch bei 0,8424. Aktuell notiert er leicht darunter bei 0,8417. Das Euro-Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9236 mehr oder weniger auf der Stelle. Der Euro-Dollar-Kurs rutschte in der Nacht wieder unter der Marke von 1,10 bis auf knapp 1,0960, aktuell steht er bei 1,0974.
Eine überraschend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten und Aussagen aus den Reihen der Notenbank Fed hatten zuletzt Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA verstärkt. Das sorgt beim Dollar seit Tagen für Auftrieb. An den Finanzmärkten ist aktuell eine kleine Zinserhöhung in den USA im Dezember zu knapp 97 Prozent eingepreist.
Die Experten der Landesbank Helaba halten es denn auch für verfrüht, auf eine Erholung des Euro zu setzen. Das Indikatorenbild sei getrübt und zu einer deutlich überverkauften und korrekturbedürften Marktlage sei es bislang nicht gekommen, schrieben sie am Morgen.
Für Unsicherheit sorgt derweil weiterhin das für Donnerstag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinen Amtskollegen aus China und Russland in Shenzhen. Heute Abend erscheint ausserdem das Protokoll der letzten Fed-Sitzung. «Es dürfte Aufschluss darüber geben, ob die Pause bei der letzten Sitzung vor allem eine Frage des Timings war und wie breit die Unterstützung für weitere Zinserhöhungen ausfiel», meinen die Experten der Commerzbank.
(AWP)