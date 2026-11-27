In dem Beitrag warf Trump seiner ​eigenen Regierung zudem vor, Wirtschaftsdaten ​zu fälschen. Er warnte weiter, nicht näher genannte Personen wollten islamisches ‌Recht einführen und Privateigentum zwangsweise umverteilen. Ausserdem bezeichnete er eine grosse Zahl von Einwanderern und Menschen somalischer Abstammung als ​arbeitslos ​oder kriminell. Trump ⁠legte für keine dieser Behauptungen Belege ​vor. Die zuständige ⁠Statistikbehörde BEA des US-Handelsministeriums äusserte sich zunächst nicht zu den ‌Vorwürfen. Trumps Republikaner hatten bei den Zwischenwahlen am 3. November schwere Verluste erlitten und ‌geben im Januar die Mehrheit in beiden ​Kammern des Kongresses ab.