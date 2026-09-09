Nach dem Taucher im Vorjahr hat sich der Sinkflug bei den Buchungen für die Vereinigten Staaten im ersten Semester 2026 beschleunigt. Von Januar bis Ende Juni reisten 120'000 Schweizer in das «Land der unbegrenzten Möglichkeiten». Das sei ein Rückgang von 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, sagte die Geschäftsführerin des Schweizer Reise-Verbands (SRV), Andrea Beffa, am Mittwoch am Rande einer Medienkonferenz im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.