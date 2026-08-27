Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete im ​März unter Berufung auf Insider, die USA hätten nach eigenen Erkenntnissen etwa ein Drittel des iranischen Raketenarsenals nachweislich zerstört. Bei einem weiteren Drittel sei der Zustand unklar. Diese Raketen seien vermutlich beschädigt oder in Tunneln verschüttet worden. Der Krieg kostete Tausende Menschen das Leben und verschärfte die Wirtschaftskrise im Iran. Im Juli lag die Inflation ‌bei Lebensmitteln nach Angaben der iranischen Statistikbehörde bei 128 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Konflikt liess jedoch innenpolitische Spannungen in den Hintergrund treten und führte zu einem härteren Vorgehen gegen Regierungskritiker.