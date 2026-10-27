Zuerst hatte das «Wall Street ​Journal» über die Gespräche berichtet. Durch ​die Übernahme erhielte DoorDash Zugang zum etablierten Marktplatz und zu ‌den Beziehungen zum Einzelhandel von Instacart. Diese liessen sich mit dem eigenen grossen Liefernetzwerk und Kundenstamm kombinieren. Instacart hatte einen ​Verkauf ​geprüft. Dabei habe ⁠es erste Gespräche mit potenziellen Käufern wie ​Uber und DoorDash ⁠gegeben, hatte das Portal «The Information» am Freitag gemeldet. ‌Die Verhandlungen mit Uber würden jedoch nicht mehr fortgesetzt, erklärte der Insider weiter. Instacart lehnte eine ‌Stellungnahme ab. Uber und DoorDash reagierten zunächst ​nicht auf Anfragen.