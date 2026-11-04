Er liess allerdings durchblicken, dass er sich auf die nun nötige Zusammenarbeit mit den erstarkten Demokraten einlassen will. In einem Interview der «New York Times» kündigte er an, die Ergebnisse zu akzeptieren. «Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten, und wir freuen uns schon darauf. Wir werden wahrscheinlich eine Lösung finden», sagte er. Zuvor war darüber spekuliert worden, ob Trump den Ausgang der Wahl anerkennen würde - seine Niederlage bei der Präsidentenwahl 2020 hat er bis heute nicht eingeräumt.