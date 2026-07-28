Die Aktien des Vakuumventil-Herstellers haben sich seit September 2025 mehr als verdoppelt. Damit einher ging ein markanter Bewertungsanstieg: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) stieg von 29x - damals ein 3-Jahres-Tief - auf über 54x. Der Bewertungsrekord lag bei 58x im Jahr 2023. Zwar hat diese Hausse zu einem Anstieg der Verkaufsempfehlungen geführt, paradoxerweise aber auch zu mehr Kaufempfehlungen. Vor einem Jahr rieten nur sieben Analystinnen und Analysten zum Kauf.