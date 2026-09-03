Zudem löst die Transaktion laut Entscheid für die Aktionäre der Familie Mankel keine Angebotspflicht aus. Die Aktionäre der Familie Kaba gelten bei der Abstimmung über das Opting-out als Minderheitsaktionäre und ihre Stimmen zählen bei der Mehrheit der Minderheit mit, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.