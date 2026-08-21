Der Broker IG Markets berechnete den Dow rund eine Stunde vor der Startglocke mit 0,6 Prozent im Plus bei 53.070 Punkten. Zur Stabilisierung dürfte beitragen, dass der Ölpreis am Freitag nicht weiter steigt. Auch am US-Anleihemarkt ist zunächst Ruhe eingekehrt, nachdem ein starker Anstieg der Renditen die Aktienmärkte zuletzt belastet hatte.