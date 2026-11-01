Die logische Folge: Die Schweiz wird immer älter und wächst praktisch nur noch wegen der Zuwanderung. «Die Zuwanderung ist keine Einbahnstrasse, wie man aktuell an Zug und Nidwalden sieht», so Budliger. Die künftige Entwicklung der Wirtschaft und der Löhne im Verhältnis zu den Kosten tragen massgeblich dazu bei, ob die Schweiz weiterhin attraktiv bleibt. Der Demograf sieht einen weiteren, häufig unterschätzten Faktor: «Die wichtigsten Zuwanderungsländer der Schweiz werden selbst immer älter und dürften künftig mehr dafür unternehmen, ihre Arbeitskräfte zu halten.»