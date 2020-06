Eine Rekordzahl an Investoren glaubt derzeit, dass die Aktienmärkte überbewertet sind. Das geht aus einer Studie der Bank of America hervor. Beim Global Manager Survey handelt es sich um die eine vielbeachtete Umfrage unter Wall Street Investoren.

Insgesamt gehen 78 Prozent der Befragten von einer Überbewertung so stark wie seit dem Start der Umfrage 1998 an den Märkten aus. Damit wäre die Blase an den Börsen grösser als beim Dotcom-Crash 1999/2000.

Bank of America befragte 212 Fonds- und Hedgefonds-Manager mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 598 Milliarden Dollar.

Das sind die wesentlichen Ergebnisse der Studie:

53 Prozent der Befragten sagen, dass die jüngste Aktien-Rally eine Bärenmarkt-Rally war.

Lediglich 18 Prozent erwarten eine V-förmige Erholung der Wirtschaft. Die meisten gehen von einer U- oder W-förmigen Erholung aus.

Die grösste Angst der Investoren ist mit 49 Prozent das Risiko einer zweiten Infektionswelle.

72 Prozent der Befragten gaben an, dass die US-Tech-Aktien und Wachstumsaktien die meistgesuchtesten Werte sind.

(cash)