Das deutsche Drohnen-Startup Helsing will sein System HX-2 an die japanische Armee verkaufen und ‌hat ⁠sich dafür Insidern zufolge Unterstützung vom japanischen Internetkonzern ⁠Rakuten geholt. Ein Helsing-Sprecher sagte, die Regierung in Tokio habe eine vorläufige ‌Vereinbarung für das System unterzeichnet. ‌Das Geschäft sei durch einen ​lokalen Vermittler möglich gemacht worden. Um wen es sich dabei handelt, liess der Sprecher offen. Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen sagten, Helsing arbeite mit dem Internet-Finanzierer ‌Rakuten zusammen.