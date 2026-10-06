Von der Leyen bezog sich damit auch auf einen ähnlichen Vorfall am Montag an der rumänischen Küste. Dort war auf einem Handelsschiff Feuer ausgebrochen, zwei Seeleute starben. Rumänische Medien mutmassten, dass ein Drohnenangriff Ursache des Vorfalls war, eine offizielle Bestätigung rumänischer Behörden gab es dafür bislang nicht. Allerdings bezeichnete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj diesen Vorfall als «schrecklichen Angriff» zweier russischer Drohnen auf den Frachter. Dieses türkische Schiff habe ukrainisches Getreide transportiert, schrieb von der Leyen.