Nach Angaben ​der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris wurde in den ersten acht Monaten 2026 im Durchschnitt alle drei Tage eine russische Raffinerie ‌getroffen. Die russischen Dieselausfuhren beliefen sich nach Schätzungen von Händlern im Juni - vor der Einführung von Exportbeschränkungen - auf weniger als eine Million Tonnen. Ein Jahr zuvor, als die Raffinerien normal arbeiteten, lagen die Dieselausfuhren ​bei ​etwa 2,5 Millionen Tonnen pro Monat. Die Türkei ⁠und Brasilien waren monatelang die grössten Abnehmer von russischem Diesel. LSEG-Daten ​zufolge bezogen sie vor Inkrafttreten ⁠der Beschränkungen im Juli mindestens die Hälfte der verfügbaren Lieferungen.