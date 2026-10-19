Ridinger folgt auf Thomas Leysen, der aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist, dies teilte das Unternehmen in einem Communiqué vom Montag mit.
Ridinger gehört dem Verwaltungsrat des schweizerisch-niederländischen Konzerns seit 2023 als unabhängiges Mitglied an. Zusätzlich wurde er in den Vergütungsausschuss gewählt.
Der Management-Wechsel war bereits am 18. August angekündigt worden. DSM-Firmenich begründete die Wahl mit Ridingers Erfahrung auf Führungs- und Verwaltungsratsebene sowie seiner Kenntnis des Unternehmens, seiner Strategie und seiner Anspruchsgruppen.
(AWP)