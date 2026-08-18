Der schweizerisch-niederländische Konzern schlägt ihn den Aktionären für eine ausserordentliche Generalversammlung am 19. Oktober 2026 zur Wahl vor, wie DSM-Firmenich am Dienstag bekanntgab. Thomas Leysen bleibt Verwaltungsrat und Präsident bis zur Wahl seines Nachfolgers. Nachfolger soll Richard Ridinger werden.