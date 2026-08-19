Für Moderna ist der Erfolg ein wichtiger Schritt beim Aufbau eines ​Geschäfts ​jenseits des Corona-Impfstoffs. Das Unternehmen hatte zuletzt die ⁠US-Zulassung für einen Grippeimpfstoff erhalten und entwickelt derzeit unter anderem ​Vakzine gegen das Norovirus und ⁠Borreliose. Analysten der Bank Barclays schätzen, dass die Hautkrebstherapie bis 2035 einen Umsatz von rund ‌drei Milliarden Dollar erzielen könnte. Bereits im Januar hatten die beiden Konzerne Daten aus einer mittleren Studienphase veröffentlicht, denen zufolge die Kombination das Risiko eines Rückfalls oder Todes nach ‌fünf Jahren um 49 Prozent senkte.