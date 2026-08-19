Erfolgreiche Studiendaten zu einem neuartigen Hautkrebs-Impfstoff haben den Aktien der US-Biotechfirma Moderna am Mittwoch kräftigen Aufwind beschert. Die Aktien steigen im frühen Handel in den USA zeitweise über 88 Prozent auf 119 Dollar. Das ist das höchste Niveau seit Juli 2024. 

Der personalisierte Hautkrebs-Impfstoff von Moderna in Kombination mit dem Blockbuster-Immuntherapeutikum Keytruda von des Pharmakonzerns Merck reduzierte in einer Spätphasenstudie das Wiederauftreten und die Ausbreitung von Hautkrebs im Vergleich zu Keytruda allein, wie die Unternehmen mitteilten.

Damit hat erstmals eine Krebstherapie basierend auf der mRNA-Technologie eine entscheidende Phase-3-Studie erfolgreich beendet. Für moderne, mRNA-basierte Therapien wäre das ein wichtiger Meilenstein.

Die Aktie von Merck legte vorbörslich rund 7,5 Prozent zu. Im ‌Sog von Moderna griffen Anleger auch bei ​anderen Biotechfirmen zu: Die in den USA gelisteten Papiere der Mainzer BioNTech stiegen um 17,4 Prozent, Novavax gewannen 5,9 Prozent.

Die Behandlung kombiniert Mercks Keytruda mit einem massgeschneiderten mRNA-Impfstoff von Moderna, der auf einer Analyse der in den Tumoren der Patienten gefundenen Mutationen basiert. 

Intismeran von Moderna ist ein auf den jeweiligen Patienten zugeschnittener mRNA-Impfstoff. Dafür werden die genetischen Veränderungen im Tumor analysiert, um das Vakzin gezielt gegen die individuellen Krebsmerkmale auszurichten. Das Medikament Keytruda ‌aktiviert zugleich das Immunsystem, damit es Krebszellen besser erkennen und angreifen kann. An der Studie nahmen 1137 Patienten nach einer Operation wegen eines Melanoms, des sogenannten schwarzen Hautkrebses, teil.

Die Patienten waren an Tumoren ​im Stadium IIB bis IV erkrankt, die ein hohes Rückfallrisiko aufweisen oder ​sich bereits in andere Körperregionen ausgebreitet haben. Sie erhielten über ​ein Jahr entweder die Kombination aus Intismeran und Keytruda oder ausschliesslich Keytruda. Zwischenergebnissen zufolge konnte die Kombination sowohl das Wiederauftreten ‌des Krebses als auch dessen Ausbreitung im Körper deutlich eindämmen. Die Daten sollen nun auf einem medizinischen Kongress vorgestellt und den Zulassungsbehörden vorgelegt werden.

Für Moderna ist der Erfolg ein wichtiger Schritt beim Aufbau eines ​Geschäfts ​jenseits des Corona-Impfstoffs. Das Unternehmen hatte zuletzt die ⁠US-Zulassung für einen Grippeimpfstoff erhalten und entwickelt derzeit unter anderem ​Vakzine gegen das Norovirus und ⁠Borreliose. Analysten der Bank Barclays schätzen, dass die Hautkrebstherapie bis 2035 einen Umsatz von rund ‌drei Milliarden Dollar erzielen könnte. Bereits im Januar hatten die beiden Konzerne Daten aus einer mittleren Studienphase veröffentlicht, denen zufolge die Kombination das Risiko eines Rückfalls oder Todes nach ‌fünf Jahren um 49 Prozent senkte.

Das Melanom ist die gefährlichste ​Form von Hautkrebs. In den USA lebten 2023 nach Angaben des National Cancer Institute mehr als 1,5 Millionen Menschen mit einer entsprechenden Diagnose.

(Reuters/cash)