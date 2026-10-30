Die Erlöse schrumpften im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar, wie das zum chinesischen Staatskonzern Sinochem gehörende Schweizer Unternehmen am Freitag mitteilte. Als Gründe nannte Syngenta den gezielten Abbau margenschwacher Geschäftsbereiche sowie eine Kaufzurückhaltung der Landwirte in einigen Märkten. Die anhaltende Dürre in Europa habe die Nachfrage nach Pflanzenschutzmitteln gebremst. Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um zwei Prozent auf 0,8 Milliarden Dollar.
Syngenta bereitet derzeit seinen Börsengang in Hongkong vor. Berater peilen dabei Insidern zufolge eine Bewertung von mindestens 66 Milliarden Dollar an, wie die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern erfuhr.
(Reuters)