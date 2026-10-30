Die ⁠Erlöse schrumpften im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ‌zehn Prozent auf 5,2 ‌Milliarden Dollar, wie ​das zum chinesischen Staatskonzern Sinochem gehörende Schweizer Unternehmen am Freitag mitteilte. Als Gründe nannte Syngenta den gezielten Abbau ‌margenschwacher Geschäftsbereiche sowie eine Kaufzurückhaltung der Landwirte in einigen Märkten. Die anhaltende Dürre ​in Europa habe die Nachfrage nach ​Pflanzenschutzmitteln gebremst. ​Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um zwei Prozent auf ‌0,8 Milliarden Dollar.