Roku ist ein amerikanisches Tech-Unternehmen, dass eine Reihe digitaler Mediaplayer anbietet. Mit diesen wird unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten am Fernsehen ermöglicht. Ob Netflix, Youtube oder sky news, alles kann über eine Plattform konsumiert werden. In Europa ist das Unternehmen noch wenig bekannt – denn erst in Grossbritannien, Irland und Frankreich sind seine Services verfügbar.

Performance der Roku-Aktien seit dem IPO im September 2017 (Quelle: cash.ch).

Doch warum sollte man Roku-Aktien gerade jetzt kaufen, wo diese doch schon 10 Prozent Gewinn seit Jahresbeginn aufweisen. Und seit dem IPO im September 2017 mit einem Ausgabepreis von 14 Dollar hat sich der Wert der Aktie schon mehr als verzehnfacht – die Aktien werden momentan mit 147,13 Dollar bewertet. cash listet die wichtigsten Kaufargumente auf.

Ein disruptives Geschäftsmodell

Ein wichtiger Punkt, der für Roku spricht, ist der wachsende Streaming-Markt. Es kommt nicht von ungefähr, dass auch das Schweizer Fernsehen mehr auf digitale Inhalte setzen will. Das klassische Fernsehen ist zunehmend am Ende und die Zukunft wird jetzt digital mit gestreamten Inhalten gestaltet.

Und Roku bietet für den Endverbraucher eine simple Lösung: Das Unternehmen bündelt mit seiner Plattform verschiedene Lösungen zu einem Guss - schlussendlich ein innovatives und disruptives Geschäftsmodell.

Im Gegensatz zum Streaming-Platzhirsch Netflix muss sich Roku zudem nicht mit eigenen Inhalten gegen die Konkurrenz verteidigen. Im Gegensatz profitiert Roku davon, wenn die Konkurrenz unter den Streaming-Anbietern grösser wird. Das Angebot wird für jeden Roku-Konsument dadurch grösser.

Wachstum, Wachstum und nochmals Wachstum

Das Produkt von Roku wird immer mehr installiert und damit konsumiert. Allein im letzten Quartal stieg der Nettoumsatz um 42 Prozent auf 356 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal. Zwar verzeichnet Roku gleichzeitig einen Verlust von 42 Millionen Dollar. Doch dies ist kein Hindernisgrund für einen weiteren Kursanstieg. Denn momentan ist das Wachstum im Fokus.

Insgesamt verfügt Roku über 43 Millionen aktive Accounts und im letzten Quartal beliefen sich die gestreamten Stunden auf 14,6 Milliarden. Dies entspricht einem Wachstum von 65 Prozent im Jahresvergleich. Zugleich kletterte der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer um 18 Prozent auf 24,92 Dollar – trotz Corona konnte Roku die Werbeeinnahmen steigern.