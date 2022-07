Tesla berichtete für das Juni-Quartal einen Gewinn, der die Schätzungen der Wall Street übertraf und Fortschritte in der Wiederaufnahme der Produktion zeigte.

“Wir haben das Potenzial für eine rekordverdächtige zweite Jahreshälfte”, sagte Musk am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten und verwies auf eine starke Juni-Produktion in den Fabriken des Unternehmens in Kalifornien und Schanghai. Er warnte jedoch, dass die Branche vor großen Herausforderungen stehe, eine angemessene Versorgung mit Teilen und Materialien sicherzustellen.

“Wir leben seit ein paar Jahren quasi in der Lieferketten-Hölle”, sagte Musk.

Tesla stiegen nachbörslich um 0,8 Prozent auf 748,55 Dollar. Zum Börsenschluss in New York waren die Papiere im laufenden Jahr um 30 Prozent gefallen.

Als erster großer US-Autohersteller, der Quartalsergebnisse vorlegt, sagte Tesla in einem Brief an die Aktionäre, dass die Steigerung der Produktion in den neuesten Werken in Grünheide bei Berlin und in Texas von der reibungslosen Einführung neuer Fahrzeuge und einer verbesserten Liefersituation abhängt.

Der im texanischen Austin ansässige Hersteller ließ seine Produktionsprognose für ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 50 Prozent “über einen mehrjährigen Zeitraum” unverändert, sagte jedoch, dass seine Fabriken wegen der Probleme von Lieferklemme bis Arbeitskräftemangel im letzten Quartal nicht mit voller Kapazität arbeiten konnten.

Tesla verbuchte einen bereinigten Gewinn von 2,27 Dollar je Aktie und übertraf damit den Durchschnitt der von Bloomberg ermittelten Analystenschätzungen von 1,83 Dollar pro Aktie. Dies lag jedoch unter den 3,22 Dollar, die Tesla im ersten Quartal erwirtschaftet hatte, und markierte den ersten sequenziellen Gewinnrückgang seit Ende 2020.

Tesla hat etwa 75 Prozent seiner Bitcoin-Bestände im zweiten Quartal zu Geld gemacht und dabei einen Verlust eingefahren. Musk spielte den Ausflug des Autobauers auf den Markt für digitale Währungen als “einen Nebenschauplatz eines Nebenschauplatzes” herunter. Der Verkauf solle nicht als “ein Urteil über Bitcoin” angesehen werden, so Musk.

(Bloomberg)