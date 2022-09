Der amerikanische E-Autobauer wolle seine Batterie-Strategie ändern, um von Steueranreizen in den USA zu profitieren, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der US-Präsident Joe Biden hatte im vergangenen Monat ein neues Gesetz ("Inflation Reduction Act") unterzeichnet, das unter anderem milliardenschwere Steueranreize für E-Autobauer vorsieht.

Käufer von E-Fahrzeugen haben demnach Anspruch auf eine Steuergutschrift von 7500 Dollar pro Kauf, wenn die Batterien der Autos bestimmte Kriterien erfüllen. Bei Tesla war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Tesla hatte im März seine Fabrik in Grünheide bei Berlin eröffnet und die ersten Modelle "made in Germany" an Kunden übergeben.

Tesla is pausing its plans to make battery cells in Germany as it looks at qualifying for U.S. electric vehicle and battery manufacturing tax credits https://t.co/4bl0w4wK14

— The Wall Street Journal (@WSJ) September 14, 2022