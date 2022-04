Konkret beantragt der Verwaltungsrat die Schaffung von genehmigtem Kapital in der Höhe von 30 Prozent des eingetragenen Aktienkapitals und die Erhöhung des bedingten Kapitals "für Finanzierungen und andere Zwecke" auf 20 Prozent des eingetragenen Aktienkapitals, wie Zur Rose in der am Mittwoch veröffentlichten Einladung zur GV schreibt.

Damit wolle man die finanzielle Flexibilität der Gruppe aufrechterhalten und dabei das jeweils passende Finanzierungsinstrument einsetzen können. Der Ausschluss des Bezugs- bzw. Vorwegzeichnungsrechts soll dabei auf maximal 10 Prozent des Aktienkapitals beschränkt sein.

Wie bereits länger bekannt, wird der jetzige CEO Walter Oberhänsli der Generalversammlung zur Wahl als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen. Zudem wird Präsident Stefan Feuerstein für das Amt des Vizepräsidenten und Rongrong Hu als neues, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen. Nicht mehr zur Wiederwahl stehen Thomas Schneider (Vizepräsident) und Volker Amelung. Die GV findet online und damit ohne physische Präsenz statt.

