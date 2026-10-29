Die niederländische Online-Apotheke Redcare Pharmacy profitiert weiterhin stark von der Einführung des E-Rezepts ‌in ⁠Deutschland und hat im dritten Quartal einen Gewinnsprung ⁠verzeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg um 68 Prozent auf ‌rund 29 Millionen Euro, wie die ‌Muttergesellschaft der «Shop Apotheke» am ​Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich stand mit einer Million Euro das zweite Mal in Folge ein Nettogewinn. Die erst im September angehobene Jahresprognose bestätigte das Unternehmen.