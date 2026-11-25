Bei Easyjet warf das Tagesgeschäft noch weniger ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Zwar wuchs die Zahl der Fluggäste im Geschäftsjahr bis Ende September um gut drei Prozent auf 96,4 Millionen, und der Umsatz legte um sechs Prozent auf 10,7 Milliarden Pfund zu. Allerdings stiegen die Treibstoffkosten um elf Prozent auf 2,5 Milliarden Pfund, und auch die übrigen Kosten sprangen deutlich in die Höhe. Der um Sonderposten bereinigte Vorsteuergewinn brach deshalb um fast 90 Prozent auf 71 Millionen Euro ein.