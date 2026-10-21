Betroffen seien rund 1100 Beschäftigte, schrieb Firmenchef Jamie Iannone in einem internen Rundschreiben, das der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag. Die frei werdenden Ressourcen wolle er in die wachstumsstarken Geschäftsbereiche investieren. «Um unsere Chancen zu nutzen, müssen wir wohlüberlegte Entscheidungen darüber treffen, worauf wir unseren Schwerpunkt legen.»
Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Pläne für den Jobabbau. Im Februar hatte Ebay bereits 800 Stellen gestrichen. Der US-Konzern konzentriert sich auf den Handel mit Luxusgütern, Sammlerstücken und generalüberholten Produkten. Im Frühjahr übernahm er zudem für rund 1,2 Milliarden Dollar die Secondhand-Modeplattform Depop vom Konkurrenten Etsy.
(Reuters)