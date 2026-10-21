Betroffen seien rund 1100 ⁠Beschäftigte, schrieb Firmenchef Jamie Iannone in einem ‌internen Rundschreiben, das ‌der Nachrichtenagentur Reuters ​am Mittwoch vorlag. Die frei werdenden Ressourcen wolle er in die wachstumsstarken Geschäftsbereiche investieren. «Um unsere Chancen zu ‌nutzen, müssen wir wohlüberlegte Entscheidungen darüber treffen, worauf wir unseren Schwerpunkt legen.»

Ein ​Unternehmenssprecher bestätigte die Pläne ​für den Jobabbau. ​Im Februar hatte Ebay bereits 800 ‌Stellen gestrichen. Der US-Konzern konzentriert sich auf den Handel mit Luxusgütern, Sammlerstücken ​und ​generalüberholten Produkten. ⁠Im Frühjahr übernahm er ​zudem für ⁠rund 1,2 Milliarden Dollar die Secondhand-Modeplattform ‌Depop vom Konkurrenten Etsy.

(Reuters)