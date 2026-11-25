Die Schweiz trage nicht, wie von der US-Handelsbehörde vorgeworfen, zu den globalen Überkapazitäten bei, schrieb der Verband am Mittwoch in einer Stellungnahme.
In der Schweiz gebe es keine industriepolitischen Subventionsprogramme für den Export und keine Staatsunternehmen im Wettbewerbsgeschäft, so Economiesuisse. Die Industrie sei wettbewerbsgetrieben und produziere in einem Hochpreisumfeld. Die Vorwürfe der US-Handelsbehörde USTR für strukturelle Überkapazitäten durch staatliche Eingriffe wie Subventionen oder verbilligte Kredite seien unzutreffend.
Zudem treffen laut dem Verband auch die von der USTR genannten Problemsektoren nicht auf die Schweiz zu. Aufgeführt seien unter anderem Stahl, Aluminium, Autos, Batterien, Solarmodule, Zement, Schiffe und Halbleiter, wo staatlich geförderte Überproduktion den Markt verzerre und so die US-Industrie beeinträchtige. Hier exportiere die Schweiz kaum Massenware, sondern hochspezialisierte und wertschöpfungsintensive Produkte.
Auch sei der Handelsüberschuss mit den USA wesentlich von Pharma- und Goldexporten geprägt und habe nichts mit industriellen Überkapazitäten zu tun. Zudem sei die Schweiz weder Umschlagplatz noch Produktionsstandort für Billigwaren, die in die USA weitergeleitet würden, so Economiesuisse zu einem weiteren Vorwurf der USTR.
Anhörungsfrist nutzen
Zusätzliche Zölle sind aus Sicht der Wirtschaft sachlich nicht gerechtfertigt, heisst es weiter. Grundsätzlich sei für die Schweiz zentral, dass die Summe aller US-Zusatzzölle zusammen mit dem Basiszoll die im gemeinsamen Statement vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent nicht überschreitet.
Nun müsse die Schweiz die gewährte Anhörungsfrist aktiv nutzen, um ihre Interessen entschieden einzubringen, forderte der Dachverband. Auch müssten die Handelsgespräche mit den USA zügig weitergeführt werden.
Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer hat am Mittwoch auf Basis von Section 301 des US-Handelsgesetzes neue pauschale Zusatzzölle für 14 Länder angekündigt. Für die Schweiz wird ein Zollsatz von bis zu 15 Prozent inklusive bestehender Zölle vorgeschlagen. Die Ankündigung gibt bis zum 5. Januar 2027 Zeit für eine öffentliche Konsultation. Erst danach werden die Zollsätze festgelegt.
(AWP)