Auch sei der Handelsüberschuss mit den USA wesentlich von Pharma- und Goldexporten geprägt und habe nichts mit industriellen Überkapazitäten zu tun. Zudem sei die Schweiz weder Umschlagplatz noch Produktionsstandort für Billigwaren, die in die USA weitergeleitet würden, so Economiesuisse zu einem weiteren Vorwurf der USTR.