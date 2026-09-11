«Ich finde, es muss ein Ruck durch unser Land gehen», sagte der 48-jährige Unternehmer. Der Wohlstand der Schweiz beruhe auf ihrer Offenheit. Deshalb wolle er sich für Freihandelsabkommen und die Bilateralen III mit der EU einsetzen. «Ich sage nicht, es gäbe keine Nachteile.» Die Vorteile überwögen für die Unternehmen aber eindeutig. Dies gelte vor allem wegen des freien Marktzugangs und der Personenfreizügigkeit.