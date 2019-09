Das dürfte den russischen Milliardär Viktor Vekselberg und Ankeraktionär (Stimmenanteil: 25,5 Prozent) so gar nicht freuen: Nur wenige Wochen nach der Gewinnwarnung von Mitte Juli sieht sich Schmolz+Bickenbach (S+B) zu einer weiteren Reduktion seiner diesjährigen Gewinnvorgaben genötigt. Der Zentralschweizer Edelstahlhersteller rechnet neuerdings gerade mal noch mit einem operativen Gewinn (EBITDA) zwischen 70 und 100 (zuvor 130 bis 170) Millionen Euro. Ursprünglich war sogar von 190 bis 230 Millionen Euro die Rede.

Die neue Zielspanne sei auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten acht Monate getroffen worden. Gleichzeitig habe sich die Stahlnachfrage im bisherigen dritten Quartal nochmals abgeschwächt, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung an die Medien.

Analysten bleibt nichts anderes übrig, als ihre Gewinnschätzungen erneut kräftig zu kürzen. Für gewöhnlich bleibt das nicht ohne Folgen für die Aktienkursentwicklung. Im vorbörslichen Handel stellt Julius Bär keine Kurse für die S+B-Aktie. Allerdings rechnet die Zürcher Bank mit einem Rücksetzer im Umfang von 3 bis 6 Prozent.

Mit einem satten Minus von rund 50 Prozent steht die Aktie an der Schweizer Börse weit oben auf der diesjährigen Verliererliste. Die Aktie ist so günstig zu haben wie letztmals vor 16 Jahren, als sich das Unternehmen finanziell in eine ungemütliche Lage hineinmanövriert hatte.

UBS zusehends in Erklärungsnot

Die erneute Reduktion der diesjährigen Gewinnvorgaben kommt auch der UBS höchst ungelegen. Von vier Banken empfiehlt nur die Grossbank die S+B-Aktie zum Kauf. Das 12-Monats-Kursziel lautet 0,65 Franken. Als der Edelstahlhersteller Mitte Juli mit der ersten Gewinnwarnung aufwartete, versuchte der UBS-Analyst die Wogen noch zu glätten. Er strich damals die erfolgreiche Bewirtschaftung des Umlaufvermögens sowie die Fortschritte bei der Reduktion der Nettoverschuldung hervor.

Bewegten sich die Markterwartungen Mitte Juli mit einem operativen Gewinn (EBITDA) von 155 Millionen Euro inmitten der Zielbandbreite, lassen die neuen Vorgaben von 70 bis 100 Millionen Euro einschneidende Schätzungsreduktionen aus der Analystengemeinde erahnen. Wie es im hiesigen Berufshandel heisst, wird auch der UBS-Analyst nicht darum herum kommen, seine Schätzungen kräftig zu senken.