Die Vereinbarung betrifft ein zuvor in Grossbritannien geführtes Zivilverfahren, das von der PIFSS gegen mehr als 30 Beklagte angestrengt worden war. Nach Abzug von Steuern werde der Vergleich den Gewinn im zweiten Halbjahr mit zusätzlich rund 5 Millionen Franken belasten, teilte EFG am Mittwoch weiter mit. Dies kommt zu den bisher getätigten Rückstellungen hinzu. Im Dezember 2025 hatte EFG zum Rechtsstreit bereits 59,5 Millionen Franken zurückgestellt.