In den ersten zehn Monaten warb EFG bei reichen Privatkunden netto 9,2 Milliarden Franken ​an neuen Geldern ein. Wachstum verbuchte die Bank ​insbesondere in Kontinentaleuropa, dem ​Nahen Osten und der Region Asien/Pazifik. Auf das Jahr hochgerechnet schaffte EFG ‌unternehmensweit eine Wachstumsrate von sechs Prozent. Dies liegt am oberen Ende der jährlich angestrebten vier bis sechs Prozent. Rivale ​Julius ​Bär hatte am Vortag ⁠ein Plus von 2,0 Prozent gemeldet. ​Der grösste reine Vermögensverwalter ⁠für Reiche und Superreiche der Schweiz ist dabei, ‌sich von Kunden aus Hochrisiko-Ländern oder sensiblen Branchen zu trennen, die dem Institut Probleme eintragen könnten. ‌Auch Marktführer UBS schnitt schlechter ab ​als EFG.