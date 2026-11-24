Getrieben von der Übernahme der Privatbank Quilvest, einem günstigen Marktumfeld und Neugeld stiegen die verwalteten Vermögen bis Ende Oktober auf den Rekordwert von 206,1 Milliarden Franken, wie EFG am Dienstag mitteilte. Gemessen am Wert von Ende 2025 von 185 Milliarden Franken entsprach dies einem Plus von 11,4 Prozent. Dies liegt aber leicht unter den Analystenerwartungen, die für Ende Oktober mit verwalteten Vermögen von 207 Milliarden Franken gerechnet hatten.
In den ersten zehn Monaten warb EFG bei reichen Privatkunden netto 9,2 Milliarden Franken an neuen Geldern ein. Wachstum verbuchte die Bank insbesondere in Kontinentaleuropa, dem Nahen Osten und der Region Asien/Pazifik. Auf das Jahr hochgerechnet schaffte EFG unternehmensweit eine Wachstumsrate von sechs Prozent. Dies liegt am oberen Ende der jährlich angestrebten vier bis sechs Prozent. Rivale Julius Bär hatte am Vortag ein Plus von 2,0 Prozent gemeldet. Der grösste reine Vermögensverwalter für Reiche und Superreiche der Schweiz ist dabei, sich von Kunden aus Hochrisiko-Ländern oder sensiblen Branchen zu trennen, die dem Institut Probleme eintragen könnten. Auch Marktführer UBS schnitt schlechter ab als EFG.
(Reuters)