EFG erwartet den Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal 2026. Zudem soll der Verkauf einen positiven Einfluss in Höhe von rund 20 Millionen Franken auf den Vorsteuergewinn in der zweiten Jahreshälfte haben und die Kernkapitalquote (CET1) um etwa 30 Basispunkte erhöhen.