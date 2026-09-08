Mirabaud war von 2003 ​bis 2009 Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung. Er zog ​sich 2009 aus der Bank zurück ​und war bis 2012 als Berater tätig. Sein Anwalt lehnte vorerst eine Stellungnahme ab. ‌Die Bank Mirabaud, die nicht Partei in dem Verfahren ist, wollte sich ebenfalls nicht äussern. Der inzwischen verstorbene kuwaitische Beamte war in Abwesenheit ​in Kuwait ​wegen Korruption und Veruntreuung ⁠öffentlicher Gelder verurteilt worden.