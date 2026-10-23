Generationengraben bei AHV-Finanzierung

Bei der AHV-Zusatzfinanzierung gibt es danach derzeit ein offenes Rennen, wobei das Nein-Lager mit 49 zu 46 Prozent leicht vorne liegt. Bei den Argumenten zeigt sich aber ein deutlicher Nein-Überhang: Für 67 Prozent der Befragten bedarf die AHV einer strukturellen Reform und soll nicht mit höheren Steuern gesichert werden.