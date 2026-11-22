- Unterhaltskosten: Die mit selbst bewohntem Wohneigentum verbundenen Unterhaltskosten sind steuerlich nicht mehr abzugsfähig. Für vermietete Liegenschaften hingegen bleiben die Unterhaltskosten abziehbar. Dabei werden auch Spezialfälle geregelt: Wird ein Teil der Liegenschaft selbst genutzt und ein anderer Teil vermietet, ist der Unterhalt nur noch für den vermieteten Teil steuerlich abziehbar.