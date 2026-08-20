In der grossangelegten Studie mit mehr als 1000 Melanom-Patienten wurde der massgeschneiderte Impfstoff Intismeran mit der Immuntherapie Keytruda von Merck & Co kombiniert. Das Ergebnis ist gleich in zweierlei Hinsicht eine Premiere: Es ist nicht nur der erste Erfolg eines mRNA-Krebsimpfstoffs in einer späten Studienphase, sondern auch das erste Mal, dass eine solche Kombinationstherapie die alleinige Behandlung mit Keytruda übertrifft.