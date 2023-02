Ein wesentlicher Faktor der Globalisierung war China, nun ist das Land ein Unsicherheitsfaktor geworden. In Gesprächen frage ich Chefs von Schweizer Firmen, die in China tätig sind, regelmässig nach ihren Zukunftsperspektiven in diesem Land. Die Antworten sind oft ausweichend. Wie beurteilen Sie die Lage für ausländische Firmen in China?

Ich habe mich verschiedentlich kritisch zu China-Themen geäussert. Die Reaktionen aus diplomatischen Kreisen aus Peking haben mir jeweils gezeigt, wie intensiv der deutsche Nachrichtenfluss in China beobachtet und ausgewertet wird (schmunzelt). Der Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation gab der Globalisierung gewaltigen Rückenwind. Aber es war schon damals klar, dass dieses Wachstum, das historisch betrachtet einer Exponentialfunktion gleichkam, nicht ewig so weitergehen konnte. Deshalb sollte man bei all den berechtigten unternehmerischen Hoffnungen und Chancen in China auch die Risiken nicht ausser Acht lassen. Die Margen in den China-Geschäften sind im Lauf der 2010-Jahre bereits deutlich gesunken, die Risiken in Form von Abhängigkeiten sind dagegen gestiegen. Man konnte mit China zunehmend nur noch Geschäfte machen zum Preis eines Technologie-Transfers. Dabei standen die Erträge in keinem Verhältnis zu den Entwicklungskosten dieser Technologien. Ich würde den Schweizer Unternehmern raten: Ja, macht weiter mit China Geschäfte. Aber seid extrem vorsichtig, vor allem wenn öffentliche Interessen im Spiel sind. Das kommunistische China verkörpert in Perfektion das kapitalistische Grundgesetz: 'There is no free lunch' - niemand bekommt etwas geschenkt.