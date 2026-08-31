Kritik an mangelnder Transparenz

Die Verhandlungen über das Abkommen fanden im Geheimen und ohne Ausschreibung statt. Dies sorgt für massive Kritik. «Wenn das Ziel war, das Investitionsrisiko in Venezuela zu verringern, könnten die USA mit dieser Transaktion genau das Gegenteil bewirken: Sie schwächen den bereits fragilen institutionellen Rahmen des ​Landes weiter», sagte Luisa Palacios vom Zentrum für globale Energiepolitik der Columbia Universität in New York. Juristen äussern ​zudem Zweifel an der Rechtmässigkeit. «Obwohl das Abkommen von den USA formell anerkannt wird, kann ​es künftig vor Gericht angefochten werden», erklärte Juan Carlos Apitz, Dekan der juristischen Fakultät der Zentraluniversität von Venezuela. Besonders heikel ist, dass die USA und nicht Venezuela die Betreiberfirmen für die ‌Ölfelder auswählen sollen.