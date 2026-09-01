Der Lagerabbau dürfte sich im August fortgesetzt haben, wenn auch langsamer als im Juli, heisst es weiter. Gleichzeitig seien die Einkaufspreise weiter gestiegen, allerdings weniger stark. Höhere Preise seien unter anderem für Kunststoffe, Transportleistungen, elektronische Komponenten und Basismetalle gemeldet worden. Die Befragten verwiesen dabei unter anderem auf die Lage im Nahen Osten und den KI-Boom.