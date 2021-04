Der Einkaufsmanager-Index stieg im März auf 64,7 Punkte von 60,8 im Februar, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Dies ist der höchste Wert seit Ende 1983. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Anstieg auf 61,3 gerechnet. Mit einem Wert von weit über 50 Zählern signalisiert der Index ein enorm starkes Wachstum.

"Die Stimmung in der US-Industrie steigert sich immer mehr in einen Zustand der Euphorie", konstatierte LBBW-Analyst Elmar Völker. Verantwortlich dafür sei das Zusammentreffen mehrerer günstiger Faktoren: "Das jüngst beschlossene Konjunkturpaket weckt Hoffnungen auf einen Nachfrageschub, zudem fallen angesichts der stark gesunkenen Corona-Infektionszahlen in den USA immer mehr Restriktionen für Wirtschaft und Konsumenten weg", erläuterte der Experte.

Dämpfer für Immobilienmarkt

Der US-Immobilienmarkt erhielt derweil einen Dämpfer. Beeinträchtigt von einer Kältewelle in weiten Teilen des Landes sanken die Bauausgaben im Februar um 0,8 Prozent auf 1,517 Billionen Dollar, wie das Handelsministerium mitteilte. Experten hatten mit einem Rückgang von 1,0 Prozent gerechnet, nach plus 1,2 Prozent im Januar.

(Reuters)