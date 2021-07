Nachdem bereits im März die Ziele für das Gesamtjahr angehoben wurden, legt das Walgreens-Management die Messlatte nun noch etwas höher. So soll das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) im fortgeführten Geschäft auf Basis konstanter Währungskurse im Geschäftsjahr 2021 um zehn Prozent zulegen, wie Walgreens Boots Alliance am Donnerstag in Deerfield mitteilte. Zuletzt war die Führungsspitze von einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Vorbörslich legte die Aktie um knapp drei Prozent zu.

Im dritten Geschäftsquartal, das bis Ende Mai gelaufen war, hatte der Konzern deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Die Erlöse stiegen unter anderem dank der hohen Anzahl an Corona-Impfungen um zwölf Prozent auf 34 Milliarden Dollar (knapp 29 Mrd Euro) - damit gewann das Unternehmen im Vergleich zum vorangegangenen zweiten Geschäftsjahresviertel weiter an Fahrt. Unter dem Strich erzielte der Konzern einen Gewinn in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar, im Vorjahr war unter anderem wegen Abschreibungen Wertminderungen noch ein Verlust von 1,7 Milliarden Dollar aufgelaufen.

(AWP)